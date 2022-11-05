Adana'da babanın öldüğü oğlunun yaralandığı kavganın 3 zanlısından biri tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da sokak düğününde çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 29 Ekim'de sokakta yapılan düğünde Galip Düz'ün tabancayla öldürülmesi, oğlu Mehmet Düz'ün de ağır yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Doğan D'nin ardından M.S. (15) ve kuzeni A.S'yi de (17) yakaladı.

Ekipler yaptıkları aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, zanlılar M.S. ve A.S'nin maktul Galip Düz'ün kardeşinin düğününe davetsiz katılıp halay çekenlerin arasına girdikleri, diğer davetlilere rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyarıldıkları ve bir süre sonra da kovuldukları öğrenildi.

Bunun üzerine iki kuzenin olayı anlattıkları arkadaşları Doğan D'nin düğün yerine giderek baba ile oğlunu tabancayla vurup kaçtığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kuzen savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Doğan D. sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, tedavi altındaki Mehmet Düz'ün hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

- Olay

Yunus Emre Mahallesi'nde Galip Düz ile oğlu Mehmet Düz, sokakta yapılan düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Galip Düz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 3 şüpheli arasındaki Doğan D'yi saklandığı evde yakalamıştı.

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