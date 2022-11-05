Adana'da motosiklet sürücüsünün aracın çarpmasından son anda kurtulması kameraya yansıdı

ADANA (AA) - Adana'da motosiklet sürücüsünün kontrolden çıkarak kaza yapan hafif ticari aracın çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana gelen kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsüne göre, motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada arkasından hızla yaklaşan hafif ticari araç yanından geçip kaldırımda park halindeki kamyonete çarpıyor.
Daha sonra hafif ticari araç kontrolden çıkarak yola savruluyor. Motosiklet sürücüsü fren yaparak önüne çıkan hafif ticari araca çarpmaktan son anda kurtuluyor. Kaza nedeniyle şoka giren sürücü motosikletini bırakarak uzaklaşıyor.
Kazanın ardından hafif yaralanan ticari araç sürücüsünün de yaşadığı şok nedeniyle aracından inip kendisini yere bıraktığı görülüyor.