Adana'da vaşağın ağıldaki keçiye saldırması fotokapana yansıdı

Dünyada kuduz hangi ülkelerde ne kadar görülüyor?

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, vaşağın ağıldaki keçiye saldırıp telef etmesi fotokapanla kaydedildi.

Karatepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Taktak (34), evinin yakınındaki ağılı kontrol ettiğinde bir keçisinin parçalanarak telef olduğunu fark etti.

Bunun üzerine ağılına fotokapan yerleştiren Taktak, yeniden kontrol ettiğinde bir keçisinin daha benzer şekilde telef olduğunu gördü.

Fotokapandaki görüntüleri inceleyen Taktak, ağılına giren bir vaşağın keçisini telef ettiğini belirledi.

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