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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adanaspor-Pendikspor maçının ardından

AA

Adanaspor-Pendikspor maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Pendikspor'u 3-2 yenen Adanaspor'da teknik direktör Önder Karaveli, "Bizim için çok kıymetli, ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti." dedi.

Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için güzel bir galibiyet olduğunu belirtti.

Galibiyette emeği geçen herkese teşekkür eden Karaveli, şöyle konuştu:

"Bizim için çok kıymetli, ihtiyaç duyduğumuz bir galibiyetti. Pendikspor, oyununu en beğendiğim takımlardan bir tanesi. Biz de buna göre hazırlığımızı yaptık. Savunma planlarımızı ön alan baskısıyla, onları organizasyonu kurmadan durdurmaktı. Eğer sonuç alabiliyorsak baskıdan sonra rakip kaleye hızlı gitmek, sonuç alamıyorsak da alanda arkada bir 5'li ve kalabalık bir orta sahayla alanda rakibe oynayacak pek fırsat bırakmamaya çalıştık. İyi yaptığımız bölümler var, yapamadığımız bölümler var. 3 gol attığınız bir ilk devrede içeriye 3-2 girmeyi hiç istemezdik. Basit hatalar oldu, bu da oyunun doğasında var. İkinci yarı biraz daha alanda kaldık. İkinci yarıda yaşadığımız fiziksel düşüşü anca böyle telafi edebilirdik. Oyuncularım, buna son derece bağlı kaldılar. Giren oyuncularımız da çok katkı yaptılar. Kazandığımız için son derece mutluyum. Adanaspor taraftarına çağrı yapmak istiyorum, lütfen onları çok daha fazla tribünde görelim. Bu oyuncuların onlara ihtiyaçları var."


- Osman Özköylü: "Bu seviyede böyle basit goller yenemez"


Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de yaptıkları hatalar nedeniyle goller yediklerini aktardı.

Rakibin çok net pozisyonlarının olmadığını ifade eden Özköylü, şunları kaydetti:

"Maalesef kendi kendimizi yendik. Bizim gibi takımın böylesine saçma goller yemesi kabul edilebilir bir durum değil. Oynadığımız 9 maçta sadece 4 gol yiyen bir takımken, savunma gücümüz, takım savunmamız çok iyi organize olurken, iki haftadır gerçekten anlamsız bir şekilde kötü pozisyonlar verip, bireysel hatalardan goller yiyoruz. 2 gol atıyoruz, 3 gol yiyoruz. Farklı hedefleri düşünen bir takımın, iyi oynadığı maçta böylesine komik goller yiyerek mağlup olması kabul edilebilir bir durum değil. Çok üzgünüm, moralim bozuk, kızgınım. Bu seviyede böyle basit goller yenemez. Yine de sabırlı olacağız. Buradaki hataları herkes görecek. Bugün biz oyunu kaybetmedik. Maçı basit hatalarla, bireysel hatalarla kaybettik. Bundan sonra kendimizi toparlayıp, tekrar olması gerektiği gibi oynayıp maç kazanmaya başlamamız lazım."

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