Adana'da sürücünün otomobiliyle trafikte geri giderek yolculuk etmesi kamerada

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün trafikte geri giderek yolculuk etmesi kameraya yansıdı.

Mithat Özsan Bulvarı'nda, bir otomobilin şehir merkezi istikametinde geri giderek trafikte seyrettiğini fark eden başka bir araçtaki yolcu bu anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, otomobil sürücüsünün diğer sürücüleri tehlikeye düşürerek ilerlemesi görülüyor.

Polis, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

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