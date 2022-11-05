Adana'da yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

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ADANA (AA) - Adana'da yol çalışması için kapatılan yolu fark etmeyen sürücünün bariyerlere çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, çalışması için yolun kapatıldığını fark etmeyerek bariyerlere çarptı.

Kazada ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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