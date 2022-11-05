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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

AA

Adana'da yaralamalı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA (AA) - Adana'da yol çalışması için kapatılan yolu fark etmeyen sürücünün bariyerlere çarpması sonucu bir çocuk yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobil, çalışması için yolun kapatıldığını fark etmeyerek bariyerlere çarptı.

Kazada ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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