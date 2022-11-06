Adana'da suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 zanlıdan 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde silahlı saldırı, yaralama, haraç, gasp, uyuşturucu ticareti ve araç hırsızlığının da olduğu 14 suça karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen, aralarında aynı aileden kişilerin de olduğu 29 zanlının yakalanması için belirlenen adreslere helikopter ve özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.



Adreslerde 7 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Soruşturmada, zanlıların haraç vermeyi kabul etmeyen esnafın iş yerine silahla ateş ettiği, bir kadının altınlarını gasbettiği, tartıştıkları kişinin de aracına zarar verdikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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