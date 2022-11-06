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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoru anlaşmasının sürdürülmesine ilişkin, "Bir moderatörün varlığı, her iki ülkeye de 'Ben size eşit mesafedeyim, kavga etmenizi istemiyorum' diyen ve bunu da istikrarlı şekilde sürdüren Türkiye, Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu olmazdı." dedi.

Kirişci, DSİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen Sivil Toplum Örgütleri ile Değerlendirme Toplantısı'nda, dünyada artık sadece ülkelerin değil şehirlerin ve ilçelerin de birbirleriyle rekabet ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılının 2023'te kutlanacağını anımsatan Kirişci, "Bu ülke çok badireler atlattı. Ben 78 kuşağıyım. Adana Büyükşehir Belediyesi önündeki Atatürk Caddesi'nin neresi olduğunu 1980 ihtilalinden sonra gördüm. Çünkü Çukurova Üniversitesi'nde okurken ya kaldığımız ev, ya bindiğimiz servis aracı taranırdı. Dolayısıyla bunları yaşamış bir kuşağız. Maalesef bizim enerjimizi başka alanlarda berhava ettiler." diye konuştu.

Kirişci, Türkiye'de "TEKNOFEST Kuşağı'nın" ortaya çıktığını belirterek, "İnovatif düşünen, kendi gençliğinin verdiği dinamizmle bu ülke, dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir nesil ortaya çıktı. Bir anda fark ettik ki demek ki elimizdeki bu tür manivelaları iyi kullanır, değerlendirirsek ülkenin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen insanlar var. Bu insanlara destek olmak isteyen, 20 yıldan beri iş başında olan bir iktidar, Türkiye'yi artık bir dünya markası yapma yolunda da belirli bir süreci bizlere yaşatmış bir Cumhurbaşkanımız var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2023'ün, 100 yılın sağ salim geride bırakıldığı bir kutlama yılı olacağını vurgulayan Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Biz yeni yüzyıla 'Türkiye Yüzyılı' adını veriyoruz. Bu çerçevede de Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekarelik bir vatan toprağıyla sınırlanamayacağını, bunun üzerine mutlaka 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan'ın eklemlenmesi gerektiğini düşünen, biraz daha ileriye giderek 'Acaba bizim dışımızdaki yaşanabilir veya üretim yapılabilir nereler var?' diye düşünen, büyük düşünen, küresel bir oyuncu haline gelmiş bir Türkiye var. Bundan hepimizin iftihar etmesi lazım. Siyasi görüşlerimiz, etnik yapılarımız, mezhepsel farklılıklarımız olabilir. Bunlar, bu ülkenin zenginliği olmalıdır ama ortak durduğumuz nokta mutlak suretle ülkenin mutluluğu, refahı ve geleceği olmalıdır. İnşallah, 2023'te başlayacak yüzyılda bunları bütün dünyaya göstereceğiz."

- OECD Tarım Bakanları Toplantısı

Kirişci, Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasına katkısına değinerek, "Çok şükür, ayın 4'ü itibarıyla 431 gemi bu koridordan geçti. 10,1 milyon ton ürün geçmiş oldu. Bunun yüzde 61'ini Avrupa Birliği, yüzde 21'ini Asya, yüzde 13'ünü Afrika ülkeleri aldı. En az alansa 590 bin tonla Birleşmiş Milletlerin en az gelişmiş ülkeler kategorisindeki ülkeler oldu. Olsun, yine de 10,1 ton ürün piyasaya girdi." dedi.

Türkiye'nin anlaşmanın devamına sağladığı katkının, Paris'te 3-4 Kasım'da düzenlenen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Tarım Bakanları Toplantısı'nda takdirle karşılandığını ifade eden Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş başladığında tonu yaklaşık 440-450 dolar olan buğdayın fiyatının bugün artık 330 dolarlara gerilediğini gördük. Herkes bundan istifade etti. Peki bu gelişim nasıl oldu? Herkes bir futbol takımı tutar gibi kamplaşmaya devam etmiş olsaydı herhalde doğaldır ki böyle bir sonuç elde edilemezdi. Bir moderatörün varlığı, her iki ülkeye de 'Ben size eşit mesafedeyim, kavga etmenizi istemiyorum' diyen ve bunu da istikrarlı şekilde sürdüren Türkiye, Cumhurbaşkanımız olmasaydı bu olmazdı. Geçen günlerde OECD'nin Paris'te toplantısı vardı. İnanın konuşulan tek konu tahıl koridoruydu. Tek konu, Rusya'nın, Putin'in, 'Hayır siz benim şurayı bombaladınız, bana şurada saldırdınız' deyip bu konuyu askıya alması sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar girişimleriyle koridorun yeniden açılması ve sevkiyatın devam etmesiydi. Tevafuk, tesadüf veya rastlantı mı diyelim, gündem bizdik. OECD'nin en popüler Tarım Bakanı'ydık. Kendimizden kaynaklı bir popülarite değildi. Ülkemizin atmış olduğu adımdan, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı, dünyanın konuştuğu bir ülkenin, tahıl koridorunun o gün orada herkes hakkını teslim etti. Bir kısmı aleni, bir kısmı da ikili görüşmelerde hakkı teslim etmiş oldular. İkili görüşmelerde yaklaşık 17 ülkeyle görüşmelerimiz oldu."

Bakan Kirişci, Türkiye'nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, Adanalıların bu süreci iyi değerlendirmek durumunda olduğunu belirtti.

Türkiye'nin elektrikli otomobil serüveninde yaya ve geride kalmadığını, 29 Ekim itibarıyla banttan otomobilin indiğini ve mart ayı içerisinde de vatandaşların kullanımına sunulacağını hatırlatan Kirişci, ülkenin savunma sanayisinde yaptığı çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

"Demokrasilerde iktidar ve muhalefet vardır. İktidardan daha önemlidir muhalefet." diyen Kirişci, şöyle konuştu:

"Muhalefetin buradaki duruşu, yol gösterici vasfı ve bizleri yanlışımız varsa ondan alıkoyma, doğruyu da gösterme noktasında önem arz ettiğini bir kez daha belirtmek isterim. Bunun yanına tabii ki STK'leri da koymak lazım. Sivil inisiyatif her zaman önemlidir, meslek odalarımız bu manada önemlidir. Eğer biz siyaset kurumlarımızla, STK'lerimizle, medyamızla, iş insanlarımızla caddede, sokakta yürüyen vatandaşlarımızla geleceğini Adana'da görüp burada kendine istikbal arayıp, burada yaşayan ve bu yaşamını da en iyi şekilde sürdürmeye çalışan bütün hemşerilerimizin bu tek noktaya atış yapma hususunda bir gayretinin olması gerekir. Bunun güzel bir örneğini burada görüyoruz."

- "Tek derdimiz bu memlekete daha fazla hizmet"

Kirişci, geçmişin "iddialı şehri" Adana'nın bugün biraz geriye düştüğünü görmenin kendilerini biraz incittiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bazen de rakamları iyi bilmediğimizden dolayı da kendimize haksızlık ettiğimiz hususlar da oluyor. Ne olursa olsun daha iyi her zaman için iyinin önündedir. Daha iyisini yapmak da bizim gayretlerimize ve çabalarımıza bağlıdır. İçinizden çıkmış, bu görevi millet adına bir emanet olarak üzerinde taşıyan bir kardeşinizim. Bizim asla gururumuz, kibrimiz, kasıntımız olmaz. Bizim tek bir derdimiz ve gayretimiz olur, o da bu memlekete, bu muayyen sürede biz ne kadar daha fazla hizmet edebiliriz. Tabii ki bu hizmetimizde Adana'mıza plakası da 01 olduğu için pozitif ayrımcılık yapmamız, Adana'mızı daha fazla desteklememiz elbette bizden beklenir. Bizim de gayretimiz o yönde olmalıdır. Bu gayreti ortaya koyarken sizlerin teşviki, desteği, bizlerde oluşturacağı motivasyon gerçekten kıymetli ve önemlidir."

Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Başkent Adana Platform Başkanı Fatih Bayhan ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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