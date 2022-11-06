Adana'da iki kişinin hurda demir çalması kamerada

ADANA (AA) - Adana'da iki kişinin, bir iş yerinin önündeki hurda demirleri otomobilin bagajına yükleyerek çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'nde bir esnaf, iş yerinin önüne bıraktığı hurda demirlerin çalındığını fark etti.
İş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, demirlerin iki kişi tarafından çalındığını belirledi.
Durumu polise bildiren esnaf, şüphelilerin yakalanması için şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerasına, zanlıların iş yerinin önündeki demirleri hızla otomobilin bagajına yüklemesi, kameraları fark ettiklerinde de kıyafetleriyle yüzlerini gizlemeye çalışması yansıdı.