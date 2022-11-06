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Bakan Kirişci, Adana'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na katıldı: (2)

AA

Bakan Kirişci, Adana'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'na katıldı: (2)

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleceğin teminatı gençlere zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kirişci, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Lansmanı'nda​​​​​​​, ülkenin akciğerleri ormanların, aynı zamanda tarıma ve ekonomiye katkısıyla milli bir servet olduğunu belirtti.

Ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik atılan her adımın doğa, insanlık ve yeryüzündeki tüm canlılar için büyük önem arz ettiğini dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:

"Ormanlarımıza, Peygamber Efendimizin 'Yarın kıyamet kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' hadisine uygun olarak sahip çıkmak durumundayız. 20 yıldan beri de bu dikkatimizi sürdürmekteyiz. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği idrakiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımıza zümrüt yeşili bir Türkiye bırakmak için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu emeğin, bizi en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da ilk, dünyada 4'üncü sıraya taşıdığını da kıvançla belirtmek istiyorum."

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatan Kirişci, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen '2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma devrimi vizyonu' kapsamındaki çalışmalar, önümüzdeki sürece ilişkin gündem maddelerimiz arasında. Bu bağlamda politikalarımızı, ormanlar ve ekosistemin rehabilitasyonunun, gelecek nesillerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde kritik öneme sahip olduğu bilinciyle şekillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmak"

Kirişci, Orman teşkilatının 183 yıldır, orman ve orman kaynaklarını, her türlü tehlikelere karşı koruyarak ekosistem bütünlüğü içinde yönettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürüttüğümüz ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları ile dünya orman varlığı sıralamasında 2015’te 46'ncı sırada olan ülkemizi, 2020 yılında 27'nci sıraya yükselttik. Son 20 yılda yaklaşık 5,7 milyon hektar alanda çalışma yaparak yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbon yutak bölgeleri olan orman alanımızı, son 20 yılda yaptığımız çalışmalar neticesinde 20,8 milyon hektardan 23,1 milyon hektara çıkardık. Yarınlarımıza umut olmak için 2023 yılı hedefimiz 23,4 milyon hektar orman alanına ulaşmaktır."

Orman köylüsüne yönelik desteklerle ilgili de bilgi veren Kirişci, 2002'de 96 milyon lira olan destek ve hibe rakamını 2022'de 400 milyon liraya yükselttiklerini, bundan 12 bin ailenin yararlanmasını sağladıklarını, 2023'te bu katkıyı 1 milyar liraya yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakan Kirişci, gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla "Tarım Orman Gençlik Konseyi" kuracaklarını, çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi.

- "Orman varlığında dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yer alacağız"

Kirişci, 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle 2019 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelinde fidan dikme etkinlikleri düzenlendiğini hatırlattı.

Daha yeşil Türkiye ve daha yeşil bir dünya gayesiyle durmadan çalıştıklarını ve çalışmaya da devam ettiklerinin altını çizen Kirişci, "2019'da ilk etkinliğimizde mottomuz 'Geleceğe Nefes', 2020 ve 2021'de 'Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' temasıyla milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah çalışmalarımızı bu etkinlikte de sürdürmüş olacağız. Türkiye Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, orman varlığı konusunda dünyanın parmakla gösterilen ülkeleri arasında yerini alacağına hiçbir kuşkumuz olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kirişci, "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, 7'den 70'e herkesi 11 Kasım'da ve sonrasında fidan dikmeye davet etti.

Kirişci, konuşmasının ardından Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde yapılan ağaçlandırma, yaban hayatı besleme, fidan üretimi gibi çalışmaların konu edildiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan sergiyle ilgili bilgi aldı.

(Bitti)

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