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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da temel atma ve ekipman dağıtım töreninde konuştu:

AA

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'da temel atma ve ekipman dağıtım töreninde konuştu:

ADANA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağlanan Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) dün itibarıyla 517 bin belge alındığını bildirdi.

Kirişci, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında yöresel ürün pazar yeri temel atma ve üreticilere makine ekipman dağıtım töreninde, Adana'nın da içinde yer aldığı Mersin, Osmaniye, Bartın, Kastamonu, Sinop, Kahramanmaraş ve Çankırı'da Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 25 milyon lira tutarında hibe şeklinde de nitelendirilebilecek desteklerinin söz konusu olduğunu belirten Kirişci, üreticiler için alet ve ekipmanın önemine değindi.

Dağıtılan ekipman sayesinde üreticilerin daha verimli, etkin, daha az enerji harcayarak üretim yapacaklarına inandığını anlatan Kirişci, şöyle devam etti:

"Burada çadırlar dağıtılacak, bu bizim göçerlerimizle ilgili. Biz onlara ne kadar destek versek azdır. Hepimizin kentte sefa sürdüğü bir zamanda onlar o hayvanlarıyla hemhal olup tabir yerindeyse dağ bayır dolaşanlardır. 45 metrekareden oluşan bu dağıtacağımız çadırlar 510 watt gücünde güneş enerjisi sistemi ve buzdolabını da içine alacak şekilde tabir yerindeyse kentteki konforun muadili olmasa da dağ başında o yaylada kendilerini rahat ettirecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır. Toplam 197 olan bu çadırın inşallah dağıtımı gerçekleştirilecek. İlçelerimize göre de bu dağıtılmış olacak. Bu projenin de maliyetinin 10 milyon lira olduğunu belirtmek isterim."

Tufanbeyli ilçesinde gerçekleştirilecekleri 13 milyon liralık yatırımdan da bahseden Kirişci, bundan 800'ü kadın 1500 kişinin yararlanacağını, tesisin yer tesliminin yapıldığını ve 450 gün sonra tamamlanacağını ifade etti.

Kirişci, Türkiye'nin tarımsal ihracat rakamlarına değinerek, "İhracatımızı 2021'de 25 milyar dolara, şimdi de 30 milyar dolarlara eriştirdik. 2023 hedefimiz de Allah izin verirse 35-36 milyar dolar olsun arzu ediyoruz." dedi.

- "517 bin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alınmış"

Bakan Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla 6,2 milyon ton arpa ve buğday alındığı, 2022'deki tarımsal destek ödemelerinin de 40 milyar liraya yaklaştığını söyledi.

Üreticilere 2023'ün ilk 3 ayında ödenmesi planlanan mazot ve gübre desteklerinin öne çekildiğini hatırlatan Kirişci, Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin de 100 bin liradan 200 bin liraya çıkarıldığını anımsattı.

Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) e-Devlet Kapısı'ndan erişim imkanı sağlanmasına değinerek, "Dün itibarıyla e-Devlet üzerinden 517 bin Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi alınmış. İl ve ilçe müdürlüklerine gitme zahmeti ve çevreye egzoz emisyonla verilen zararı bir kenara bırakırsak asgari 100 liralık bir harcamayı 517 bin ÇKS belgesiyle çarptığımızda, çiftçini cebinde kalan 52 milyon liralık para var." diye konuştu.

Çiftçilerin işlemlerini kolaylaştırmak için "Tarım Cepte" uygulamasının geliştirileceğini ifade eden Kirişci, uygulamanın tanıtımının yıl sonunda veya 2023'ün başında yapılacağını aktardı.

Kirişci, gençlerden çok şey beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim yaşımızdaki insanlardan inovatif düşünce çıkmaz ama gençleri 'TEKNOFEST Kuşağı' olarak biliyoruz. Fakat kadın erkek fark etmez tarıma da ilgileri olsun istiyoruz. Bizim ülke olarak ortanca yaşımız 33,1. Biz de yaşlansak bile Avrupa'nın hala en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu gençlerin, tarıma ve ormana ilgisini çekmek adına Tarım Orman Gençlik Konseyi kurduk. Bunun şu anda bütün çalışmaları tamamlanmış durumda. İnşallah resmiyet kazandığında da ayrıca tanıtımını yapacağız. Konseyin adı Tarım Orman Gençlik Konseyi çünkü inovatif düşünen ve bu sektöre enerji katacak olan gençlerdir."

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki temasını "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" olarak belirlediklerini anımsatarak, vatandaşları fidan dikme etkinliklerine davet etti.

Konuşmanın ardından ekipmanlar ile tarımsal ilaçlar üreticilere dağıtıldı.

- Tufanbeyli'de temel atma töreni

Bakan Kirişci, buradaki törenin ardından Tufanbeyli ilçesine helikopterle gitti.

Kirişci, burada IFAD kapsamında Bakanlık tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) finansmanıyla yapılacak Yöresel Ürünler Pazar Yeri'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kirişci, törende, Tufanbeyli'yle ilgili geçmişten bugüne pozitif ayrımcılık yapmak istediklerini ifade etti.

Tufanbeyli'ye daha önce bir belediye başkanlığı seçiminde kara yoluyla gitmek isterken çığ nedeniyle yolun kapalı olmasına rağmen gittiklerini anlatan Kirişci, "Tabii biz inat ettik, devam ettik. Geldik çığın yanına. Hakikaten yolu kapatmış. Yapacak bir şey yok. Jandarma oradan bize sesleniyor 'Aman efendim buradan lütfen ayrılın, uzaklaşın çünkü yeni bir çığ gelebilir' diye. Öbür taraftan başkan adayımız bizi telefonla arıyor, 'Sayın Vekilim, mutlaka gelin buraya' diyor. Gelelim de ortada kocaman bir çığ var, yolu kapatmış. Neyse biz sek sek sekerek çığın üstünden atladık ve bu tarafa gelmek üzere arkadaşlarımızla buluştuk." dedi.

Kirişci, Tufanbeyli'nin yürütülen projenin adına uygun dezavantajlı bir ilçe olduğunu, bu nedenle gezilerine Tufanbeyli'den başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii hakikaten gelip gitmek lazım. Biz siyasetin bu manada genetiğini değiştirdik. Bu genetik değişim, iyi yönde bir değişim. Yani 'genetiğiyle oynadık' derken kötü bir değişim değil, iyi yönde bir değişim oldu. Ben Tufanbeyli'ye aktif siyasette olduğum dönemde kaç kez geldiğimi hatırlamıyorum. Her defasında da güzel programlar icra ettik. Vatandaşlarımızın mutluluğunu, memnuniyetini gördük. İnşallah bu pazar yeri, burada yapılacak olan bu çalışmayla Tufanbeyli'miz kendi alanında daha yukarılara taşınacak."

Konuşmaların ardından Kirişci ve katılımcılar butona basarak Yöresel Ürünler Pazar Yeri'nin temelini attı.

Törende, Bakan Kirişci'ye yörede yetiştirilen fasulye ve nohutlardan hediye edildi.

Vali Süleyman Elban, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Tufanbeyli Kaymakamı Abdulhamit Bayram, Belediye Başkanı Remzi Ergü ile davetliler de törene katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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