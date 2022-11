AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da gençlere seslendi: (2)

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Karşımızda herhangi bir navigasyonu, yön duygusu, istikameti olmayan bir siyasi yapı var. Bu siyasi yapıya herhangi bir şekilde bırakın memleket idaresini, herhangi bir partinin, derneğin idaresi bile bırakılamaz." dedi.

Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programında, yakın coğrafyadaki bazı ülkelerde gençlerin önünde "demokrasi ufkunun" olmadığını söyledi.

Türkiye'de gençlerin geleceği için mücadele ettiklerini aktaran Çelik, "Eğer biz, bu terör örgütleriyle mücadele etmeseydik işte onlar, bizim gençlerimizin, sizlerin geleceğini de bu şekilde çalacaklardı. Cumhurbaşkanı'mız 'Bir gece ansızın gelebiliriz derken' tabii ki terörle mücadeleyle ilgili güçlü mesaj verdi ama aynı zamanda o mesajın içerdiği bir diğer mesaj da şuydu; hiç kimse bizim gençlerimizin geleceğini çalamaz, hayallerine ipotek koyamaz, önünü kapatamaz, geleceğe yürüme iradesini gölgeleyemez ve engelleyemez." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'de gençler için bir "özgüven devriminin" gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı demek, özgüven demektir. Hepinizin hayallerini gerçekleştirebileceği, bilim, sanat, kültür, siyaset yolunda rahatlıkla yürüyebileceği, hedeflere koşabileceği, alt ve üstyapısı tamamlanmış bir ülkede bu özgüven devrimi sayesinde geleceğe yürüyebilmektir. Türkiye Yüzyılı demek, dünyayı ve yakın coğrafyamızı, birtakım kaoslarla, krizlerle baş başa bırakmak isteyen, ülkemizdeki ve bölgemizdeki gençlerin geleceğini çalmak isteyenlere karşı kendi iradenize sahip çıkmak demektir. Bizim gençlerimizin geleceğini çalmak isteyen barbarlara karşı medeniyet değerlerini korumanın adıdır Türkiye Yüzyılı. Onun için ne ülkemizdeki ne de bölgemizdeki, yakın coğrafyamızdaki gençlerimizi bu barbarlığa asla teslim etmeyeceğiz."

- "Yalan siyasetine her gün cevap vermek zorunda kalıyoruz"

Vatandaşları, muhalefetin dezenformasyonundan korumak adına her gün açıklama yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çelik, "Biz bu yalan siyasetine her gün cevap vermek zorunda kalıyoruz ama sizin şöyle bir ayrılacağınız, şansınız var; siz 2023'te 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk oyum AK Parti'ye' diyerek bütün bu yalancıları sandığa gömeceksiniz." dedi.

Çelik, Türkiye'nin, dünyanın vicdanını temsil ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Afrika'nın fakir ülkelerine tahıl gitmiyor. Tahıl koridoru anlaşmasının ilk yapıldığı zamanlarda 'Bu tahıl anlaşmasının yapılması çok önemlidir, dünyadaki açlık krizini sona erdirecektir' diye açıklama yapanların birçoğu, bu zengin ülkeler tahılın önemli bir kısmını kendilerine alıp Afrika'ya göndermediler. Cumhurbaşkanı'mız buna dikkati çekti, tahıl anlaşmasından gelen ürünlerin fakir Afrika ülkelerine gitmesi için Sayın Putin ile görüşme yaptı. Şimdi de bu fakir ülkelere ücretsiz şekilde bu tahılların ulaşması için Cumhurbaşkanımız yeni bir inisiyatif başlattı. Onun için siz, Afrika'nın mazlum bir coğrafyasındaki genç bir kardeşimize elinizi uzatmak isteseniz, hepimiz el ele tutuşsak da bunu gerçekleştiremeyiz. Ama 2023'te 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' diyerek Cumhur İttifakı'nı güçlendirerek siz, o fakir ülkelerin kaderine, o fakir ülkelerde yaşayan genç kardeşlerimizin geleceğine de pozitif anlamda dokunmuş, onlara elinizi uzatmış olacaksınız. Onun için 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' demek, 'Ben Türkiye'de eser siyasetine, Türkiye'yi iyi yapan zihniyet devrimine destek veriyorum ve yalan siyasetini sandığa gömüyorum demektir."

- "Enerjiyi ana muhalefetin saçma sapan siyasetleri için harcayamayız"

Ülkeyi eski karanlık günlerine döndürmeye, eserlerden mahrum etmek isteyenlere, Türkiye'nin kazandığı özgüveni tarumar etmeye çalışanlara asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir iradedir. Bu Türkiye Yüzyılı'nı kucaklama konusunda ortaya çıkmış bir azimdir, kararlılıktır. Bu kararlılığın en önemli tarafı, bu kararlıkta ilk defa oy verecek genç kardeşlerimizin imzasının olmasıdır. Bu bizim için her şeyden daha kıymetlidir. Şimdi diyorlar ki işleri güçleri olmadığı için yurt dışında kapı kapı gezip binaların önüne poz verdikleri için Cumhurbaşkanı'mız için demiş ki Kılıçdaroğlu, 'Benim karşıma çıkmaktan korkuyor' demiş. Cumhurbaşkanı'mız, dünyadaki her türlü karanlık odağın karşısına çıkmış, her türlü karanlık odakla mücadele etmiş ama o kadar çok işi var ki sizin gibilere ayıracak vakti yok. Bunun için de kusura bakmayın. 2023'e ulaşmak, 2023'te bu iradeyi gerçekleştirmek ve Türkiye Yüzyılı için harcanacak enerjiyi ana muhalefetin saçma sapan siyasetleri için harcayamayız."

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Çelik, şunları dile getirdi:

"Tezkere olur, Türkiye'nin sınırlarının korunması için bir güvenlik iradesinin ortaya çıkması için ona karşı çıkarlar. Geçmişte Türkiye'de hak ve özgürlükler alanında hangi işi yapmaya çalışsak hemen karşı çıktılar. Mavi Vatan'ı korumak için Libya'yla anlaşma yaparız, Libya'da anlaşma yaptığımız tarafı değil, Türk askerine silah doğrultan tarafı tutarlar. Azerbaycan'daki ikinci Karabağ Savaşı'nda Azeri kardeşlerimize destek veririz, birtakım Fransız medyasında çıkan haberler gibi yurt dışındaki bazı odakların kara propagandalarını tekrarlarlar. Karşımızda herhangi bir navigasyonu, yön duygusu, istikameti olmayan bir siyasi yapı var. Bu siyasi yapıya herhangi bir şekilde bırakın memleket idaresini, herhangi bir partinin, derneğin idaresi bile bırakılamaz. Türkiye gibi artık çok büyük roller üreten, bölgesel ve küresel düzeyde büyük misyonlar ortaya koyan bir ülkeyi bunların yönetmesi herhangi bir şekilde mümkün değildir. Nitekim bunun örneklerini, ellerine geçen alanlarda kullandıkları yetkilerde ortaya koydukları işlerde net bir şekilde görüyoruz. Onun için sevgili kardeşlerim, 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' sloganımız ve bunun etrafındaki ortaya koyduğumuz siyasi irade Türkiye Yüzyılı'na imza atma iradesidir."

Ömer Çelik, 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bu gerici siyasete, sadece Erdoğan, AK Parti, Cumhur İttifakı karşıtlığından beslenen ama Türkiye'nin hiçbir meselesini çözme konusunda bir irade üretemeyen ve sürekli olarak her gün Cumhurbaşkanı'mızla, partimizle ilgili yalan üreten bu yalancı siyaseti sandığa gömeceksiniz. 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' diyoruz. 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atıyoruz."

Konuşmasının ardından Çelik, gençlerin sorularını yanıtladı. Daha sonra gençlerin yanına oturan Çelik, saz ve gitarla söylenen şarkıya eşlik etti, gençlerle de özçekim yaptı.

Topaç da oynayan Çelik, gençlerin katıldığı bilgi yarışmasını takip etti, dereceye girenlere hediyeler verdi.

Çelik, etkinlik sonunda da gençlere şalgam ve simit dağıttı.

(Bitti)

