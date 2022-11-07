Adana'da köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'da otoyolda köprü ayağına çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 F 1466 plakalı tır, Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki köprünün ayağına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücünün öldüğünü tespit etti.

Araçta sıkışan sürücünün cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

İncelemelerin ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

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