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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Rus futbolcu Artem Dzyuba ile yollarını ayırdı.

Mavi-lacivertli ekip, sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu Dzyuba'nın sözleşmesini feshetti.

Akdeniz ekibinde biri Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 5 resmi maçta forma giyen Dzyuba, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti.

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