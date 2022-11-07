Adana'da yağış nedeniyle tıkanan rögarı polis açmaya çalıştı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yağış nedeniyle tıkanan rögarı bir polisin demir çubukla açmaya çalışması kameraya yansıdı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından rögarın tıkandığı Havuzlubahçe Mahallesi 15214 Sokak'ta su birikintisi oluştu.

Sokaktan ekip aracıyla geçen bir komiser, suyun tahliyesini sağlamak için demir çubukla tıkanan rögarı açmaya çalıştı.

Komiserin çabası, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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