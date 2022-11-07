Adana'da iki Çinlinin parasını gasbeden 2 sanığın hapis cezası, yeniden yargılamada düşürüldü

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ADANA (AA) - Adana'da evlerinde darbettikleri Çin uyruklu iki kişinin 43 bin lirasını ve 4 cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 27'şer yıl hapse mahkum edilen tutuklu 2 sanığın cezası, yeniden yargılandıkları davada "müştekilerin maddi zararını karşıladıkları" için 22 yıl 6'şar aya düşürüldü.

Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin "hükmün yeniden incelenmesi" kararının ardından Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta birden fazla kişiyle yağma" suçundan dava açılan tutuklu sanıklar H.O. ve İ.K. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanıkların geçen sene 12 Mayıs'ta, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde ikamet eden Çin uyruklu A.A. ve C.W'nin evine kar maskesi ve tüfekle girdiklerini belirtti.

Savcı, ellerindeki silahlarla Çin uyrukluları darbettikleri ve mağdurların 43 bin lirası ile 4 cep telefonunu da alarak olay yerinden kaçtıkları belirlenen H.O. ve İ.K'nin, cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanıklar önceki celselerdeki savunmalarını tekrar ederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, önce "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma" suçundan 27'şer yıl hapse çarptırdığı sanıklar H.O. ve İ.K'nin cezasını, "müştekilerin maddi zararını karşıladıkları" gerekçesiyle 22 yıl 6'şar aya indirdi. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi.

- Davanın geçmişi

H.O. ve İ.K. geçen yıl 13 Temmuz'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandıkları davada "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle konutta birden fazla kişiyle yağma" suçundan 27'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, kararı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye göndermişti.

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