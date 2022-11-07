Adana'da 8 bin 176 internet sitesine erişim engeli konuldu

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ADANA (AA) - Adana'da, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla internet üzerinden farklı suçlar işlendiği tespit edilen 8 bin 176 siteye erişim engeli kararı aldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Eylül-25 Ekim'de internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, fuhuş, müstehcenlik ve yanıltıcı bilgi yayma gibi suçlar işlendiği belirlenen 8 bin 176 internet sitesine, erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldırıldı.



Öte yandan, sosyal medya hesapları üzerinden çeşitli suçlar işlediği belirlenen 111 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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