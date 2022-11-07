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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Atatürk'ü vefat yıl dönümünde anacak

AA

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Büyük Önder Atatürk'ü vefat yıl dönümünde anacak

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümünde konser verecek.

ÇDSO açıklamasına göre, anma konseri 11 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki konserde, piyanist Emre Şen solist olarak sahne alacak.

Şen, konserin ilk kısmında, romantik dönemin piyanist ve bestecisi Frederic Chopin'in 2 numaralı piyona konçertosunu yorumlayacak.

Programında ikinci kısmında da ÇDSO tarafından Rus klasik müzik bestecisi Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 6. senfonisi seslendirilecek.

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