Adana Demirspor, Nazilli Belediyespor maçına hazır

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Eşin Group Nazilli Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Adana ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

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