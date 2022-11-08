Adana'da 18 şüpheliye yönelik tefecilik operasyonu yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 18 şüphelinin 35 kişiyi mağdur edip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlendi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için tespit edilen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.