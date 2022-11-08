Yakınının düğününde silahlı saldırıda yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin katıldığı düğünde silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Fırat Y, bir yakınının merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'ndeki düğününe davetli olarak katıldı.

Fırat Y, sokakta yapılan düğünde, sandalyede oturduğu sırada bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından yaralandı.

Yaralı, daha sonra kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki bir ikametin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Fırat Y, düğünün yapıldığı alanda yanındakilerle sohbet ettiği sırada zanlı arkasından hızla yaklaşıp tabancayla ateş ederek kaçıyor. Bacağından yaralanan Fırat Y, oturduğu sandalyeden kalkarak uzaklaşmaya çalışıyor. Silahlı saldırıya düğüne katılan çok sayıda çocuk da tanık oluyor.

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