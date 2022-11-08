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Adana'da bir kadının çantasının gasbedilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

AA

Adana'da bir kadının çantasının gasbedilme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi

ADANA (AA) - Adana'da bir kadının içinde para ve cep telefonu bulunan çantasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde evine giden Gülüzar A'yı (72) takip eden bir kişi, kadının evinin bulunduğu sitenin kapısına yönelmesi sırasında elindeki çantasını zorla almak istedi.

Zanlı daha sonra kendisine direnen kadının ağzını kapatıp yere düşürdükten sonra içinde cep telefonu, 200 lira ve kimliği bulunan çantasını alıp kaçtı.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin "hırsızlık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından çok sayıda suç kaydı olan Ali Han K. (27) olduğunu belirledi.

Zanlı Ali Han K, Toros Mahallesi'ndeki bir sokakta yürürken polislerce yakalandı.

Gasbedilen çanta ise içindeki cep telefonuyla olay yerinin yakınındaki bir çöp konteynerinde bulundu.

Zanlının Gülizar A'yı takip edip çantasını gasbetme anı bir binanın güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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