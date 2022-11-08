Adana'da üvey babasını öldürdüğü öne sürülen sanığa müebbet istemiyle dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 14 yaşındaki çocuk hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinde 16 Mayıs'ta, Yücel C'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilen iddianame, gönderildiği 12. Ağır Ceza Mahkemesince "dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu" gerekçesiyle birleştirilerek kabul edildi.

İddianamede sanık E.C'nin ilk eşinden oğlu O.H. ve maktul Yücel C'nin aynı evde yaşadıkları, olay günü de çift arasında tartışma olduğu belirtildi.

Yücel C'nin tartışma sırasında eşine şiddet uyguladığı, kavgayı ayırmaya çalışan O.H'ye ise küfrettiği belirtilen iddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polise ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği", Adana Adli Tıp Kurumunca düzenlenen hekim raporuna göre olay tarihinde sanık O.H'nin suçun hukuki anlam ve sonuçlarını kavradığı aktarılarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu O.H. ve annesi E.C'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

- Olay

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve karısı E.C. tutuklanmıştı.

Oğlunun, kocasını öldürdüğü sırada "kavgaya engel olmadığı, sağlık ve polis ekibine uzun süre haber vermediği" gerekçesiyle tutuklanan E.C. hakkında ise 3 Ekim'de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmış ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



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