Adana'da polis, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışladı

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ADANA (AA) - Adana'da polisler, Türk Kızılaya kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Kan ihtiyacı duyan ve ilik nakli bekleyen hastalara destek olma amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü ve Polis Eşleri Derneği iş birliğinde bağış etkinliği düzenlendi.

Emniyette düzenlenen etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile kentte görevli polisler katıldı.

Bilgilendirmenin ardından katılımcılar kan ve kök hücre bağışında bulundu.



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