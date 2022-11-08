GÜNCELLEME - Adana'da tefecilik operasyonunda 16 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da tefecilik yaptıkları ileri sürülen 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekiplerince, tefecilik suçuna karıştığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 35 kişiyi mağdur edip yaklaşık 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddiasıyla 18 şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi.

Ekipler, operasyonla 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 5 milyon 277 bin 319 lira tutarında 78 senet ve çek, borçlu tarafından imzalanmış rakam kısmı boş bırakılmış 16 senet, başkalarına ait 43 tapu, 22 satış sözleşmesi, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve bir av tüfeği ile bu silahlara ait 247 mermi ve 10 kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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