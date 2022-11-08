Adana'da lösemili çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

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ADANA (AA) - Adana'da Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.



Özel bir hastanede düzenlenen etkinliğe hastanede tedavi gören lösemili çocuklar ve yakınları katıldı.



Palyaçolar eşliğinde eğlenceli zaman geçiren çocuklar şarkılar söyledi, pasta kesti.



Çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Hastanede Pediatrik Hematoloji Uzmanı ve Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Ali Bülent Antmen gazetecilere, lösemi hastalarına desteklerinin devam edeceğini söyledi.



Antmen, "Çocuklarla birlikte bir yaptık, çok mutlu oldular. Tüm toplumu kan vermeye davet ediyorum." dedi.



Gönüllü palyaçolar grubu üyesi Fırat Arsunar da etkinlik ile amaçlarının lösemili çocukların yüzlerini güldürmek olduğunu belirtti.







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