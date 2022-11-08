Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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Stat: Yeni Adana Stadı

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener

Adana Demirspor: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, İsmail Cokçalış, Rakitskyi (Dk. 46 Semih Güler), Bjarnason, Gökhan Töre (Dk. 46 Nongoh), Erhun Aksel Öztümer (Dk. 71 Salih Kavrazlı), Berk Yıldız (Dk. 46 Onyekuru), Gökhan İnler (Dk. 90+1 Mustafa Kapı), Assombalonga

Eşin Group Nazilli Belediyespor: Canberk Aydemir, Çağrı Bülbül, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Furkan Apaydın, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Dk. 82 Mert Er Estik), Alim Harlak, Hüseyin Çolak (Dk. 27 Şükrü Aslan Kılıçaslan), Berkay Aydoğmuş (Dk. 90 Mehmet Ersavaş)

Goller: Dk. 13 Berkay Aydoğmuş, Dk. 34 Şükrü Aslan Kılıçaslan, Dk. 63 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 15, Dk. 29 (penaltıdan), Dk 51 ve Dk. 90+6 (penaltıdan) Assombalonga (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 5 Çağrı Bülbül, Dk. 90+5 Mehmet Ersavaş, Dk. 90 +5 Furkan Apaydın (Eşin Group Nazilli Belediyespor), Dk. 48 Abdurrahim Dursun ve Dk. 60 Bjarnason (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-3 yenerek 5. tura yükseldi.

13. dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Alim Harlak'ın ceza sahası içinde yerden ortasında topla buluşan Berkay Aydoğmuş vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

15. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rakitskyi'nin uzun mesafeden pasına hareketlenen Assombalonga sağ çaprazdan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kalesinden uzaklaşan Canberk Aydemir ile araya girmek isteyen savunma oyuncularının yanından top ağlarla buluştu: 1-1

28. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasına giren Bjarnason, Nurettin Çağlar ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Assombalonga'nın kullandığı penaltı atışında kaleci Canberk Aydemir'in parmaklarının ucuyla dokunmasına rağmen top kalenin sağından ağlarla buluştu: 2-1

34. dakikada Nazilli Belediyespor beraberliği yakaladı. Mert Özyıldırım'ın ceza sahası dışından pasından savunmanın arkasına sarkan Şükrü Aslan Kılıçaslan, penaltı noktası civarında göğsüyle yumuşattığı topa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2



51. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

63. dakikada Nazilli Belediyespor yeniden beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Nurettin Çağlar'ın kafa vuruşunda kaleci Karacic'den dönen topu Furkan Apaydın kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-3



83. dakikada Bilal Ceylan'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde arka direkte Alim Harlak'ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

88. dakikada Nongoh'ın ceza yayı dışından sert şutunda kaleci Canberk Aydemir son anda uzanarak topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Assombalonga, Furkan Apaydın'ın ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Emre Kargın, penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Assombalonga'nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3

Karşılaşmayı 4-3 kazanan Adana Demirspor, 5. tura çıkan ekip oldu.

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