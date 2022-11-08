Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kimliği öğrenilemeyen şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umur A'ya Demetevler Mahallesi'ndeki evinin önünde hafif ticari aracından indiği esnada, kimliği öğrenilemeyen zanlılarca silahlı saldırı düzenlendi.

Motosikletli olduğu öğrenilen şüphelilerin silahlı saldırısı sonucu Umur A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan şahıs, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.





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