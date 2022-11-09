Adana'da 115 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki iki sokakta 115 polisin katılımıyla uyuşturucu denetimi gerçekleştirildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki iki sokakta uyuşturucu denetimi yapıldı.

Denetimlere terörle mücadele, özel harekat, asayiş ve trafik ekipleri de destek verdi.

Özel harekat ekipleri, uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Bölgedeki metruk yapılar ve bazı evlerde 115 polisin katılımıyla yapılan aramalarda, 8 uyuşturucu etkili hap, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 36 mermi, 34 kartuş, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira, şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, denetim sırasında çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de yakaladı.

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