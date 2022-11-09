Adana'daki cinayetle ilgili iki kardeşe müebbet istemiyle dava

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeşe "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karslılar Mahallesi'ndeki barın çıkışında, 12 Mayıs'ta Mehmet Yıldız'ın (21) darbedilerek ve bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan arkadaşları M.E. (16) ve ağabeyi M.E. (18) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, iki kardeş ile maktulün Osmaniye'den Adana'daki bara eğlenme geldikleri, burada aralarında tartışma çıktığı belirtildi.

İddianamede, tartışmanın mekan dışında da devam etmesi nedeniyle M.E. ve ağabeyi M.E'nin, arkadaşlarını bıçaklayıp darbettikleri, olayın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yıldız'ın hayatını kaybettiği anlatılarak, sanıkların "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu sanıklar M.E. ve ağabeyi M.E'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Çukurova ilçesinde 12 Mayıs'ta barın çıkışında bıçaklanarak ağır yaralanan Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili kardeşler M.E. ve M.E. tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.