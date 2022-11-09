Ürettikleri kılıflarla uzun yol şoförlerine "konfor" sağlıyorlar

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ADANA (AA) - ONUR CAN BULAT - Adana'nın Pozantı ilçesinde kadınların çalıştığı tekstil atölyesinde, tır ve kamyonlar için çeşitli renk ve tasarımlarda koltuk kılıfı üretiliyor.

Pozantı'da yaşayan Eren Eroğlu ve Mikail Aydın, 2 yıl önce açtıkları tekstil firmasında, tır ve kamyonlar için koltuk kılıfları üretmeye başladı.

Kadın çalışanların, çizimlerin ardından çıkarılan kalıpları dikerek oluşturduğu kılıflar, kalitesi ve rahatlığıyla talep gördü.

Uzun yol şoförlerinin mesailerinin büyük bölümünü geçirdiği tır ve kamyonların iç mekanı için çalışma yürütülen atölyenin personel sayısı ve üretim kapasitesi artırıldı, ürünlere çeşitli renk ve tasarımlarda paspas ve konsol koruyucular da eklendi.

Atölyede üretilen koltuk kılıfı, paspas ve konsol koruyucular, iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.

- "Şoförlerin yaşam alanlarını daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz"

İşletme sahiplerinden Eren Eroğlu, AA muhabirine, kadınların elinde şekillenen farklı renklerdeki koltuk kılıflarının sürücülerin beğenisini kazandığını söyledi.

Uzun saatler araç kullanan kamyon ve tır şoförleri için rahatlığın önemli olduğunu dile getiren Eroğlu, "Kamyon ve tır şoförleri, araçlarına yük aldıklarında günlerce evlerine dönemiyor. Sürücüler, yeri geldiğinde araçlarında uyuyor, yemek yiyor. Biz de şoförlerin bu yaşam alanlarını daha iyi ve kaliteli hale getirebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Eroğlu, 4 kişiyle başladıkları işte şu an 10'u kadın 14 kişiye istihdam sağladıklarını, yılda ortalama 10 bin 800 ürün yaptıklarını aktararak, "Koltuk kılıflarını Türkiye'deki birçok ile gönderiyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimizi yurt dışına da pazarlıyoruz. Son olarak Macaristan'a 800 koltuk kılıfı ile ayak paspası, perde ve koruyucu kılıftan oluşan 1500 ürün gönderdik. Romanya'ya da 500 koltuk kılıfı satışı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

- "Ürettiklerimizi araçlarda görünce mutlu oluyorum"

Atölye çalışanlardan 4 çocuk annesi Emine Aydın, kazancıyla evinin geçimine katkı sağladığını dile getirdi.

Firmada kalıptan çıkan kumaşların kesimini gerçekleştirdiğini belirten Aydın, "Burada ürettiğimiz ürünlerin tırlarda ve kamyonlarda kullanıldığını görünce mutlu oluyorum." dedi.

İlçede taşımacılık yapan Adem Bulat da adeta "ikinci evleri" gibi gördükleri araçlardaki konforun önemli olduğuna işaret etti. Bulat, aracında hem konfor hem de estetik açıdan ilçede kadınların diktiği kılıfları tercih ettiğini belirtti.

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