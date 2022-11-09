Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 6 yıl 3 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye üye olma suçundan yargılanan tutuksuz sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın kentten Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek isteyen kişilere yardım ettiğini ve evinde barındırdığını, El Kaide'ye katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını belirtti.

Savcı, El Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu ve örgüte müzahir dernek ve vakıflarda toplantılar düzenlediğini bildirerek, F.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık F.A, El Kaide adına faaliyet yürütmediğini ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi örgütsel bir eyleme katılmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.



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