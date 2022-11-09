Kozan'da jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi

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ADANA (AA) - Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından çocuklara trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kırsaldaki Tepecikören Mahallesi Şehit Osman Uçar İlkokulu'nu ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Görevliler, trafik bilincini geliştirmek amacıyla öğrencilere uygulamalı trafik eğitim verdi.

Etkinlikte çocuklara kitap hediye edildi.



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