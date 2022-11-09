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Adana'da 2,5 yaşındaki Ege Alp, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti

AA

Adana'da 2,5 yaşındaki Ege Alp, lösemi nedeniyle hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'da lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gören 2,5 yaşındaki Ege Alp, yaşamını yitirdi.

Geçen yıl eylül ayında lösemi teşhisi konulmasının ardından 11 Şubat'ta ablası Mina'dan (6), yaklaşık 7 ay sonra da ablası Nisa'dan (8) yapılan ilik nakli sonrası hastalığı yeniden nükseden 2,5 yaşındaki Ege Alp Demir, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Alp için Akkapı Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, komiser olan baba Halil Demir'i teskin etti.

Kılınan namazın ve okunan duanın ardından Ege Alp'in cenazesi defnedildi.

Törene, baba Halil Demir'in mesai arkadaşları, birim müdür ve amirleri ile çok sayıda yakını katıldı.

Halil ve Meryem Demir çiftinin 2,5 yaşındaki oğlu Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında lösemi teşhisi konulduktan sonra özel bir hastanede tedaviye başlanmıştı.

Babası Halil ve ablaları Ömür Nisa (8) ile Mina Demir'in (6) iliğinin Ege Alp'e yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil 11 Şubat'ta yapılmıştı.

Ablası Mina'dan yapılan naklin ardından hastalığı tekrar nükseden Ege Alp, özel hastanede izolasyona alınmıştı.

Baba Halil ve ablaları Ömür Nisa ile Mina, ikinci ilik nakliyle ilgili izolasyon süreci devam eden Ege Alp'i görmek için her gün hastanenin önüne gidip, annesi Meryem ile pencereye çıkan Ege Alp'e el sallayarak, moral vermişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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