Adana'da ağabeyini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı ağabeyini tabancayla öldüren sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanmasına devam edildi.

12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, anne E.A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle yaşayan oğlunu evlerinde ölü bulduğu ve durumu polise bildirdiğini, elde edilen deliller doğrultusunda olay günü gece saatlerinde sanık S.A. ile maktul ağabeyi M.A'nın evde uyuşturucu satışı konusunda tartıştıklarını, zanlının masanın üzerindeki ruhsatsız tabancayla ağabeyini öldürdüğünü belirtti.

Savcı, sanığın olaydan iki gün sonra suçunu itiraf ederek polise teslim olduğunu, maktul tarafından darbedildiğini öne sürmesine rağmen herhangi bir yaralanmasının bulunmadığını, yargılama aşamalarında çelişkili beyanlarda bulunduğunu da bildirerek, S.A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık S.A. ise önceki celsede yaptığı savunmasını tekrar ettiğini ağabeyi M.A'nın kendisini uyuşturucu kullanmaya ve satmaya zorladığını öne sürdü.

Ağabeyinin bu konuda kendisine şiddet uyguladığını da anlatan S.A, "Ağabeyimi öldürmek kastım yoktu. Olay sebebiyle pişmanım. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talep ediyorum. Tahliyemi talep ederim." beyanında bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık S.A'nın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılmasına karar verip duruşmayı erteledi.



Geçen yıl 18 Ekim'de, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde M.A. evinde öldürülmüş halde bulunmuş, olaydan iki gün sonra suçunu itiraf eden maktulün kardeşi S.A. tutuklanmıştı. Sanık S.A. hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılmıştı.

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