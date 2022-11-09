Pozantı'da öğrenciler, Belemedik Tabiat Parkı'nı gezdi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde öğrenciler, Belemedik Tabiat Parkı'nda fotoğraf çekti, resim yaptı.

Pozantı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle tabiat parkını ziyaret etti.

Gezdikleri parkın doğal güzelliklerini inceleyen öğrenciler, hem resim yaptı hem de fotoğraf çekti.

Okulun görsel sanatlar öğretmeni Hüseyin Örs, gazetecilere, sosyal etkinliklerin çocukların motivasyonunu arttırdığını söyledi.

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