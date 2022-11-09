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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

AA

Adana Demirspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktör Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'e 14. hafta maçlarının ardından Dünya Kupası dolayısıyla ara verileceğini anımsatarak, "Büyük bir araya giriyoruz. Ara bittikten sonra yeni bir lig başlayacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız." dedi.

Montella, ligin 14. haftasında 11 Kasım Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına başladıkları kulüp tesislerinde, gazetecilere açıklamada bulundu.

İtalyan teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynadıkları ve 4-3 kazandıkları Eşin Group Nazilli Belediyespor karşılaşmasında fazla şans bulamayan futbolcuları oynattığını söyledi.

Dün oynayan bazı futbolcuların uzun süredir maça çıkmadıkları aktaran Montella, "Mücadele anlamında memnunum çünkü son ana kadar mücadele verdiler ama kalite anlamında biraz daha fazla beklentim vardı. Bunlar da normal şeyler aslında. Biz buradayız, çalışacağız ve onları geliştireceğiz. Her türlü hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

Montella, yollar ayrılan Rus futbolcu Artem Dzyuba hakkındaki soruya, "Bu, kulübümüz ve onun arasında alınan bir karar. Kendisi burada açıkçası çok alan bulabileceğini sanmamış, hissetmemiş. Hoşuna gitmediği için böyle bir karara vardılar. Kendisine her şeyin en iyisini diliyorum." yanıtını verdi.

İlk yarı bittiğinde bir forvet transferinin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili Montella, "Kulübümüz de bizim fikrimizi ve değerlendirmelerimizi biliyor ama tabii ki son karar her zaman kulübümüzündür. Biliyorsunuz ki benim üzerimde başkanımız var. Başkanımız ne derse zaten biz onu uyguluyoruz. Elimizde olanı en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella, önlerindeki Alanyaspor maçı hakkında "13 maçlık bir seriden geliyoruz ve bildiğiniz üzere 8 tanesi deplasmandı. Büyük bir araya giriyoruz. Ara bittikten sonra yeni bir lig başlayacak. Ona göre hazırlıklarımızı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.


- Kavrazlı: "Güzel bir galibiyet aldık"


Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve dünkü kupa maçında ilk kez Adana Demirspor formasıyla resmi maça çıkan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı, özellikle gençler olarak her zaman kendilerini göstermek için çalıştıklarını dile getirdi.

Teknik direktör Montella'nın kendilerine şans vereceği zamanı beklediklerini anlatan Salih, "Şans geldiğinde de elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Dün akşam da böyle bir maçtı. Oyuna girdim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takımıma katkı vermeye çalıştım. Güzel bir galibiyet aldık. O yüzden mutluyum." diye konuştu.

Futbolculardan Benjamin Stambouli ise Alanyaspor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Orada 3 puanı alıp, lige verilecek araya mutlu girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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