Adana'da organ nakliyle iyileşen hastalardan, sağlık çalışanlarına ziyaret

ADANA (AA) - Adana'da organ nakliyle sağlığına kavuşan 3 kişi, Organ Bağışı Haftası dolasıyla operasyonlarını gerçekleştiren sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açıklamasına göre, organ bağışıyla böbrek nakledilen Döne Pala, Osman Bayram ve Fatma Zorlu, operasyonlarını yapan doktorlar ve hemşirelerle bir araya geldi.
Sağlığına kavuşan hastalar, çalışanlara teşekkür etti.
Hastane bünyesindeki Organ Nakil Merkezinde görevli Prof. Dr. Edip Akpınar, böbrek, karaciğer ve kornea nakillerinin yapıldığı merkezde, yılın ilk 10 ayında 42 operasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.