Adana ve çevre illerde "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı

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ADANA (AA) - Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, Kredi ve Yurtlar (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı kurumlarda "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü iş birliğinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen tatbikat kapsamında, Adana'daki KYK yurtlarında sirenlerin çalmasının ardından görevliler ve öğrenciler "çök, kapan ve tutun" uygulaması yaptı.

Daha sonra AFAD personeli, binalarda bulunanları tahliye ederek toplanma alanına götürdü.

Kentteki 9 öğrenci yurdundaki 405 personel ve 10 bin 32 öğrenciye afet ve acil durumlarda doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirildi.

- Mersin

Yenişehir ilçesi Çiftlikköyü Mahallesi'ndeki Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı yapıldı.

Öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilerin olası afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla AFAD ve KYK iş birliğinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği siren çalındı.

"Çök kapan tutun" yöntemi uygulayarak sarsıntının geçmesini bekleyen öğrenciler, daha sonra gözetim altında yurt bahçesindeki toplanma alanına yönlendirildi.

Tatbikatın ardından öğrenciler afet ve acil durumda doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirildi.

- Hatay

Antakya Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, deprem anında siren çalmasıyla öğrenciler "çök kapan tutun" yöntemiyle sarsıntının geçmesini bekledi.

100 personelin katılımıyla gerçekleşen tatbikatta, depremin ardından öğrenciler AFAD personeli gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde yurt bahçesindeki toplanma alanında bir araya geldi.

AFAD ekiplerinin binada mahsur kalan bir yaralıyı sedyeyle dışarı çıkardığı tatbikat, yaralının ambulansla hastaneye sevk edilmesiyle sona erdi.

- Osmaniye

Osmaniye'de kız öğrenci yurdunda düzenlenen tatbikatta deprem sireninin çalmasıyla yurt çalışanları ile öğrenciler, "çök kapan tutun" yöntemini kullanarak depremin geçmesini bekledi.

Sirenin bitmesiyle öğrenciler, yurttan tahliye edilerek bahçedeki toplanma alanına yönlendirildi.

Senaryo gereği binada mahsur kalıp yaralananlar AFAD ve sağlık personellerince sedyeyle tahliye edilerek ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tatbikatı, Vali Erdinç Yılmaz, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ve kurum müdürleri takip etti.

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