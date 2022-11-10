Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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ADANA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle anıldı.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Süleyman Elban, 6. Kolordu ve Müşterek Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Anma programı, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda devam etti.

- Mersin

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile kent protokolü, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Alandaki protokolün yanı sıra bazı vatandaşlar da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Anma programı, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

- Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutanı 2. Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Selamettin Beşbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende Vali Doğan, anıt şeref defterini imzaladı.

Program, Hatay Valiliği Meclis Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

- Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki tören, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş ve Belediye Başkanı Kadir Kara'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

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