Adana'da 4 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 4 tutuklu sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DEAŞ'la bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 Haziran'da tutuklanan Suriyeli İ.E, A.A, A.K.D. ve M.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların terör örgütü DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu belirtildi.

İ.E, A.A, A.K.D. ve M.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt üyelerine "öğretmen" sıfatıyla ideolojik eğitim verdiği, bu görev nedeniyle kendilerine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

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