Adana'da aracında silah parçaları ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da bir araçta silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında şüphelendiği bir aracı durdurup arama yaptı.

Araçta, havalandırma ızgarasının arkasına gizlenmiş silah yapımında kullanılan 28 namlu, 13 mil ve 13 icra yayı ele geçirildi.

Ekipler, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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