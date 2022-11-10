Adana'da 865 uyuşturucu hap ve 128 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde yapılan aramalarda 865 uyuşturucu hap ve 128 gram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği bir ikamete operasyon düzenledi.



Adreste yapılan aramalarda, klozete dökülmüş 865 uyuşturucu hap bulundu. Öte yandan 128 gram esrar ve hassas terazi de ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

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