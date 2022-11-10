Adana'da baz istasyonlarının akülerini çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da üç ilçedeki baz istasyonlarından 30 akünün çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ve Çukurova ile Feke ilçesindeki baz istasyonlarından 30 akünün çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirlediği 2 zanlıyı yakaladı.



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