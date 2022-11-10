Adana'da vatandaşın kaybolan küçükbaş hayvanlarını jandarma buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, kaybolan 35 küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Kesmeburun Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın 35 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirmesi üzerine araştırma başlattı.

Jandarma ekipleri, kaybolan küçükbaş hayvanları bularak sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.