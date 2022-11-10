Adana'da Hint keneviri yetiştirmek için evine düzenek kuran zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da, evinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde uyuşturucu ürettiği belirlenen kişinin Seyhan ve Ceyhan ilçelerindeki ev ve iş yerini aradı.

Aramalarda, 2 kilo 349 gram skunk, 585 kök Hint keneviri ve 12 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Evdeki iki odada ise kenevir yetiştirmek için iklimlendirme düzeneği kurulduğu anlaşıldı.



Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.