Adana'da iş yerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramalarda 2 kilo 200 gram esrar ve 21 kök kenevir ele geçirdi.

Bunun üzerine iş yeri sahibi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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