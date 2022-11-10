Tufanbeyli'de "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.



Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'nda açılan Çanakkale Gezici Müzesi, 7 gün ziyaret edilebilecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların müzeye ilgisinden memnun olduklarını belirtti.



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