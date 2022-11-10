Adana'da sulama kanalına devrilen midibüsteki 12 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'da, tarım işçilerini taşıyan midibüsün kontrolden çıkarak boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İsmail Gerçek idaresindeki 27 US 557 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu DSİ'ye ait boş sulama kanalına devrildi.

Kazada, araçta bulunan 12 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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