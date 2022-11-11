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Adana'da asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

AA

Adana'da asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı

ADANA (AA) - Adana'da asker uğurlama konvoyundaki hafif ticari araçta bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde asker uğurlama konvoyunda yer alan hafif ticari araçtaki 6 kişi, kapısı açık bagajda ve aracın camından sarkarak yolculuk yaptı.

Başka araçta bulunan bir kişi de, cep telefonu kamerasıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.

Görüntü boyunca yolculuğun tehlikeli şekilde devam ettiği görüldü.

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